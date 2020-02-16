فتح نفت محاولة اغتيال أحد كوادرها في مخيم الرشيدية

نفى المسؤول الإعلامي لحركة "فتح" في منطقة صور محمد بقاعي، الخبر المتداول إعلاميا، حول محاولة اغتيال الكادر في الحركة في مخيم الرشيدية أحمد أبو عربشه، مؤكدا أنه خبر "غير صحيح وعار من الصحة".
وتمنى على "جميع الإخوة والأخوات الإعلاميين، عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها"، طالبا من الجميع "التأكد من صحة الخبر وأخذه من مصدره".
وأكد أن "مخيم الرشيدية وكل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، تنعم بالأمن والأمان والاستقرار".
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