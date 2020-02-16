لاريجاني وصل إلى بيروت على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات

وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، منذ قليل، إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي، آتيا من دمشق، على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات البرلمانية والسياسية، وذلك في زيارة رسمية للبنان تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
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