وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران ​علي لاريجاني​، منذ قليل، إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي، آتيا من دمشق، على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات البرلمانية والسياسية، وذلك في زيارة رسمية ل​لبنان​ تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني وصل إلى بيروت على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.