البستاني: الحريرية السياسية هي التي لا تريد كهرباء في لبنان

أعتبرت وزير ​الطاقة​ ندى البستاني، في حديث تلفزيوني، ان "​العجز​ في الكهرباء لم يحصل منذ العام 2010 بل منذ العام 1992 وفي العام 1994 تم تثبيت تعرفة كهرباء ​لبنان​ على اساس 20 ​دولار​ لبرميل النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ العجز في ​قطاع الكهرباء​، ويوجد في لبنان جهتين، فالبعض يريد الكهرباء والبعض لا يريدها، ومن لا يريدها هم الساعون الى خصخصة الكهرباء بدولار رمزي بالاضافة الى ​منظومة​ ​المولدات​ و​المازوت​، والحريرية السياسية هي التي لا تريد كهرباء في لبنان".

ولفتت البستاني، الى انه "في العام 2011 حين كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وزيراً للطاقة أمنّا الغاز من مصر الى معمل دير عمار ما جعلنا نوفر 280 مليون دولار ثم توقف هذا الامر بسبب الحرب السورية"، موضحة ان "كل المناقصات عند تولي التيار الوزارة اجريت في إدارة المناقصات وخضعت لتدقيق ديوان المحاسبة وتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، ومن أصل 23 قرارًا مُرسلين إلى وزارة المال جاءت الموافقة على قرار واحد فقط ومعملا الذوق والجية الجديدان توقفا عن العمل لثمانية أشهر لأن وزارة المال لم تدفع لهما، وطُلب منا الذهاب الى الانماء والاعمار والصناديق حيث لا رقابة لكننا فضلنا الذهاب الى حيث الرقابة وبعد موافقة مجلس الوزراء أتى التعطيل في تنفيذ عقود المعامل من وزارة المال"، مشيرة الى ان "الهدر الفني وغير الفني كان يقارب نسبة 34% في قطاع الكهرباء وخلال فترة عملي في الوزارة وتولي حقيبة الطاقة استطعت خفضه في ستة أشهر إلى 30% ولا يوجد مشكلة في خطة الكهرباء، فهدفها الأول هو تأمين الكهرباء 24/24 وتحسين الخدمة للمواطن أما الهدف الثاني فهو خفض عجز كهرباء لبنان إلى الصفر".

وشددت البستاني على ان "السبب الاساسي للهدر غير الفني هو السرقات على شبكة الكهرباء، وفي كل دول العالم هناك هدر في الكهرباء ويبلغ بين 7 و15 % وهدفنا في لبنان خفض الهدر الى 11% وأفضل حل لتخفيف الهدر هو تركيب عدادات ذكية وقد بدأنا بتركيبها، والفرق بين خطة 2010 وخطة 2019 هو دمج الحل الموقت بالحل الدائم ما سيؤدي إلى توحيد السعر ولا بواخر في خطة، وغير صحيح أن حركة امل لم توافق على خطة الكهرباء، والمشكلة انهم يقولون شيئاً داخل ​الحكومة​ ويفعلون ما هو مختلف خارجها وهذه ​سياسة​ مارستها "القوات اللبنانية" ايضاً"، موضحة ان "خطة الكهرباء لا تزال صالحة وهي علمية وعالمية وخلال التنفيذ كنا نلتقي بمنظمات دولية ومحلية وسفراء أثنوا جميعهم على العمل والشفافية فيه ومنهم السفيرة الاميركية".

وأكدت البستاني ان "مشكلة دير عمار ٢ ان وزير المال رفض الدفع تحت عنوان مشكلة الضريبة على القيمة المضافة على رغم موافقة كل الجهات المعنية قبل وصول الملف الى وزارة المال، وليس هناك عقد استئجار بواخر بل عقد شراء طاقة من البواخر ونحن لا ندفع الا ثمن الكيلوواط ساعة، والجميع وافق على تجديد عقد كارادينيز والوزير السابق جبران باسيل وسيزار أبي خليل عملا على خفض سعر الكيلوواط ساعة وكان استئجار الطاقة من كارادينيز هو الحل الموقت الادنى سعراً والاسرع والافضل بيئياً"، مؤكدة ان "البعض في شركات المازوت لا يريد تأمين الكهرباء 24 على 24 وسنبقى على البواخر حتى انتهاء العقد في أيلول 2021".