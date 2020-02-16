القناة الإسرائيلية السابعة: مصر تبني جدارا على الحدود مع قطاع غزة

أفاد موقع القناة الإسرائيلية السابعة بأن السلطات المصرية بدأت أواخر شهر كانون الثاني المنصرم في بناء جدار بمحاذاة الحدود مع ​قطاع غزة​. وأشار موقع القناة إلى أن مصر بدأت سلسلة من المشاريع الجدية الهادفة إلى تعزيز الأمن على الحدود مع غزة، من بينها الجدار الجديد الذي سيمتد عند الانتهاء منه من ​معبر كرم أبو سالم​ إلى ​معبر رفح​، وسيكون ارتفاعه 6 أمتار.

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