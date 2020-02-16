لاريجاني: لبنان مؤثر بالمنطقة وإيران تسعى لأن تراه بلدا حرا سيدا مستقلا

لفت رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، عقب وصوله إلى مبنى الطيران العام في ​مطار بيروت الدولي​، على رأس وفد، إلى أنّه "لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي، أن تتاح لي هذه الفرصة المتجدّدة، لكي أتشرّف بزيارة هذا البلد الشقيق والصديق ​لبنان​".

وأكّد أنّ "طبعًا، لبنان هو بلد مؤثّر في هذه المنطقة، ولطالما كانت هناك علاقات صداقة ومودّة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وكما تعرفون فإنّ إيران تسعى دومًا، إلى أن ترى لبنان الشقيق بلدًا حرًّا سيّدًا مستقلًّا"، لافتًا إلى أنّ "في هذا الإطار، لا يسعني إلّا أن أتقدّم بالتهنئة والتبريك للبنان الشقيق، نخبًا وشعبًا وجمهورًا، على هذه الجهود الموفقة الّتي بذلها، والّتي أدّت إلى ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية الجديدة".

شدّد لاريجاني على "أنّنا سنعسى على الدوام، إلى أن تكون العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، علاقات ممتازة، ونسأل الله لكم التوفيق".