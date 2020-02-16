"قفزة الملاك" ذروة كرنفال البندقية

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البندقية: حضر آلاف الأشخاص أتى كثير منهم بملابس تنكرية، "قفزة الملاك" التي تشكل ذروة كرنفال البندقية قي ساحة القديس مرقس الشهيرة في المدينة الإيطالية.

وقالت ليندا باني التي اختيرت لتمثل دور الملاك هذه السنة لوكالة فرانس برس، "هذا الحدث مشحون طاقة. لقد شعرت بأن الطاقة تصعد من قدمي حتى عندما كنت أحلق في الجو. شعرت بأعين الناس شاخصة إلي كما لو أنها عين واحدة عابقة بالحياة كما القلب النابض".

وأضافت الشابة "كانت تجربة رائعة، شعرت بالهواء والبحر والأرض والنار تعصف داخلي".

وتابعت "عندما يسألني أحدهم : هل أنت سعيدة؟+ يكون الجواب صعبا. السعادة أمر يصعب تحديده إلا انني أمضيت أسعد ثلاث دقائق في حياتي لأنني كنت أرغب بخوض هذه التجربة مذ كنت طفلة".

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ودرجت العادة في أول يوم أحد من كرنفال البندقية عند الظهر، ان تقفز شابة اختيرت خلال الدورة السابقة من الكرنفال من برج جرس كاتدرائية القديس مرقس وهي موصولة بحبل. وتلقي خلال قفزتها قصاصات الورق الملون على آلاف الأشخاص المتنكرين المجتمعين في الساحة.

وتفيد الرواية أن مهرجان البندقية بدأ في العام 1162 غداة انتصار عسكري. وقد أهمل لفترة طويلة قبل أن تحييه بلدية المدينة في العام 1980.