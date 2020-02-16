شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تقترح تشكيل وفد لزيارة بريطانيا لتعزيز مطالب حظر الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، أنها ستطرح فكرة سفر وفد برلمانى لبريطانيا، بالتزامن مع مناقشة مجلس العموم البريطانى قضية حظر جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أنها ستطالب بأن تضم المجموعة التى ستتوجه للخارج نواب برلمانيين وشخصيات عامة ومفكرين.

وقالت عضو مجلس النواب، أن القيادات البريطانية أصبح لديها إدراك أكبر بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية على الأمن القومي البريطاني، خاصة بعد تولي بوريس جونسون زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة البريطانية، موضحة أنها تواصلت مع كافة الشخصيات التى تتضامن مع فكرة خطورة الجماعة والتى ستطرح موقفها فى ذلك أمام "العموم البريطانى " خلال الأيام القادمة .

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه تم تقديم لهم كافة السندات والمعلومات التى توثق جرائم الجماعة تجاه المجتمع المصرى والشرق الاوسط حتى يكون حديثهم مربوط بأدلة وسندات حقيقة ، قائلة " أصبح هناك وعي كبير بأن عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على الأراضي البريطانية يحتاجون لوضعهم تحت المراقبة والملاحظة نظرًا لارتكابهم عدة جرائم تهدد الأمن الدولي كما أن السياسة البريطانية الجديدة أصبحت تعي أهمية حظر جماعة الإخوان الإرهابية.

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واعتبرت "يوسف " أن هناك احتياج لاستمرار خطوط التواصل ليس مع "العموم البريطانى " فقط وإنما مع المجتمع الغربى ككل والحديث معهم ليس على ما تواجهه مصر من مخاطر فقط تجاه "الإرهابية " ولكن طرح ما تعرضت له الدول الأجنبية أيضا من الجماعة ووجودها والمشاكل التى يواجهونها خلال الوقت الحالى .

اتسع نطاق الدول التى تتجه لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، حيث دعا نواب بريطانيون إلى إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التى تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.

ونشر تلفزيون البرلمان البريطانى كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي