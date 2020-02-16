تطعيم ٧٠٠ ألف طفل في الدقهلية خلال اليوم الأول لحملة شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، تطعيم 700 ألف طفل وطفلة، خلال اليوم الأول من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بنسبة ٧٠ % من المستهدف تطعيمهم والبالغ عددهم مليون طفل على مستوى المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن تلك النسبة جاءت بسبب وعي الفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن التطعيم آمن وبالمجان، يشمل الأطفال المصريين وغير المصريين، وتستمر أعماله من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، تحت شعار "طعمهم طعم يغير طعم حياتهم للأحلى".