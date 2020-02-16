عشوائية التوك توك تعطل وصول المطافئ موقع حريق محل ومخزن في بولاق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأحد، حريقا اندلع في محل ومخزن بمنطقة بولاق الدكرور.

مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع "همفرس" بمنطقة ناهيا.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء لسرعة محاصرة مصدر النيران.

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عشوائية الحركة المرورية بشارع ناهيا حالت دون وصول سيارات الإطفاء سريعا، إذ استغرقت نحو 30 دقيقة وصولا لموقع الحريق لاسيما عدم التزام قائدي مركبات "التوك توك" بقواعد المرور.

وجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المحلات التجارية والوحدات السكنية المجاورة، في الوقت الذي دفعت هيئة الإسعاف بنحو 3 سيارات لتقديم الرعاية العاجلة لحالات الطوارئ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، تلاها عملية التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران، تزامنا مع استدعاء الأدلة الجنائية للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق كاملة.