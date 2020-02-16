تطعيم 26 ألف طفل بالوادي الجديد في أول أيام حملة شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء اليوم الأحد، تطعيم 26 ألفًا و868 طفلاً، في ختام اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بنسبة 58.2 % من المستهدف على مستوى المحافظة (384 ألفًا و441طفلاً) طوال فترة الحملة، التي تستمر 3 أيام.

أكد محروس أن الحملة تغطي جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، بـ225 فرقة طبية، مؤكدًا أن التطعيم يشمل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر، ومن المقرر أن يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص، تم إعدادهم وتدريبهم على العمل، بينما يبلغ عدد المشرفين على الحملة 15 ألف مشرف.​