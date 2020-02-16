ضمن الموجة الـ 15.. استرداد 2500 متر أملاك دولة بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة اليوم الأحد لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، وذلك ضمن الموجة الـ 15 لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة نجحت في تنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة من سكك حديد مصر أرقام "80 و81 لسنة 2019، و44 لسنة 2018.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن استرداد 2251 مترًا مربعًا مملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر بمنطقة سموحة بجوار كوبري الإبراهيمية، بدائرة قسمي شرطة سيدي جابر وباب شرق.

وأضافت رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الحملة أزالت أيضًا تعديات على مساحة 344 مترًا مربعًا مملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر بمنطقة مطار النزهة.