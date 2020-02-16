"الأوروبي لإعادة الإعمار" يبحث المشاركة في طرح بنك القاهرة بالبورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قال آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، لمصراوي، إن البنك يبحث حاليا الاستثمار والمشاركة في طرح بنك القاهرة في البورصة.

وكان مصدر مسؤول قال لمصراوي الشهر الماضي، إن المجموعة المالية هيرميس وقيادات بنك القاهرة عقدوا خلال الجولة الاستكشافية في لندن الشهر الماضي اجتماعا مع مسؤولين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، من أجل دعوتهم لضخ استثمارات والمشاركة في طرح بنك القاهرة بالبورصة.

ويبدأ بنك القاهرة رسميا طرح زيادة رأسماله في البورصة المصرية منتصف شهر أبريل المقبل سواء للطرح العام أو الخاص، بحسب مصادر ذات علاقة مباشرة بطرح البنك في سوق المال، تحدثت لمصراوي الأسبوع الماضي.

وكان مديرو الطرح ومسؤولون من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبوظبي ودبي ولندن الشهر الماضي، وأخرى في أمريكا للترويج للطرح والاطلاع على مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على الطرح.

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وأشار بيلو ردا علي سؤال لمصراوي، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين، إلى أن البنك يولي برنامج الطروحات الحكومية عناية كبيرة ويترقب الإعلان عن طرح بعض الشركات المملوكة للقطاع العام في سوق المال لتحديد نسبة مساهمة البنك في هذه الطروحات عبر شراء حصص سواء على مستوى الشركات أو البنوك.

ومن المقرر أن يكتفي بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية على مستوى الجهاز المصرفي، بالطرح في البورصة المصرية فقط عبر زيادة رأس المال، وذلك دون اللجوء للقيد المزدوج والطرح بالخارج، وهو الخيار الذي لجأ إليه البنك بعد زيادة حصيلته من التدفقات الدولارية، وبالتالي عدم الحاجة لقيد أسهمه بالدولار في الأسواق العالمية بحسب مصادر.

وكان خالد حمزة نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قال لمصراوي في حوار سابق، إن مشاركة البنك في الطروحات الحكومية بمصر ستكون عبر الحصول على حصة أقلية غير حاكمة، بغرض ضمان تفعيل مبدأ الحوكمة بهذه الشركات المقرر طرحها، وإعطاء رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي وتحفيزه للمشاركة في الطروحات.

"ونهدف أيضا من المساهمة في الطروحات تحقيق التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، بطريقة تصب في صالح حوكمة الشركات"، بحسب حمزة.

ويخطط بنك القاهرة لطرح 45% فقط من أسهمه في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لتصريحات سابقة من محمد الإتربي رئيس بنك مصر المالك لبنك القاهرة، لتظل ملكية الدولة في البنك 55%.