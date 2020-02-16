وزير الخارجية السعودي / على إيران تغيير سلوكها قبل أي محادثات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم السبت إنه لا توجد رسائل خاصة ولا اتصالات مباشرة لتخفيف التوتر مع إيران وإنه يتعين على طهران أولا تغيير سلوكها قبل أي محادثات.

وقال الوزير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ”سيكون أي حديث بلا جدوى إلى أن يتسنى لنا الحديث عن المصادر الحقيقية لانعدام الاستقرار هذا“.