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فعالية ثقافية بموسكو أشعلت لهفة الروس لزيارة مصر والتعرف بتاريخها عن قرب

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 نظم المكتب الثقافي المصري بموسكو  فعالية  ثقافية بمكتبه الحي بالمدينة، وتأتي الفعالية للتعريف بالثقافة المصرية وأنشطتها.

كما تهدف لتأهيل الروس للتعمق المعرفي في تاريخ مصر وحضارتها القديمة، وهو الأمر الذي زرع في نفوس الحاضرين من الروس لهفة زيارة مصر والتعرف ع حضارتها القديمة عن قرب.

قال الدكتور محمد الجبالي المستشار الثقافي المصري في موسكو إن معارض مختلفة أقيمت  في المكتبة بهدف دمج المكتب الثقافي المصري في المحيط الجغرافي و تعريف السكان في الأحياء المحيطة بنشاط المكتب

 وشمل معرض صور وتحف مصرية وبرديات و والتحدث عن مقبرة نفرتارى تحديدًا، لتعريف الروس  بجمال

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المقبرة وتاريخ مصر القديم و وكذلك شمل محاضرة عن اللغة العربية والصناعات المصرية القديمة و عرض مجموعة من الكتب بالعربية.

وأضاف أنه خلال الفعالية تم التوصل إلى اتفاقية مع المكتبة في التعاون في مجال الكتب العربية والروسية.

وتابع الجبالي ان الهدف الرئيس من الفعالية هو محاولة جعل اسم مصر متواجد في الأذهان دائما، وكذلك دعم  وتطوير التعاون بين مصر وروسيا.

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