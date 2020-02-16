متحدث باسم قوات التحالف ينفي سقوط ضحايا خلال القصف الصاروخي لمنطقة الخضراء ببغداد

نفى الكولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق سقوط قتلى أو جرحى، جراء سقوط 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، في وقت سابق اليوم، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وفقاً لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث وفقا لراديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية أن المتحدث أوضح أن الهجوم وقع فجر اليوم باستخدام صواريخ خفيفة، ولم يسفر عنأي خسائر في الأرواح.
وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء والتي تضم مباني الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن صاروخا رابعا استهدف قاعدة لوجستية قريبة للإمداد والتموين تابعة لجماعات عراقية شبه عسكرية.
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