وزير الزراعة السوداني يبحث التعاون المشترك مع "يونيسكو"

بحث وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني، عيسى عثمان شريف، مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، برئاسة مدير مكتبها في السودان بافل كروبكن، سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال عيسى، خلال اللقاء الذي عقد اليوم
وأشار إلى أهمية مشروعات حصاد المياه في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر المعلومات عن المناخ لمساعدة المزارعين على الإنتاج الجيد.
من جانبه .. قال كروبكن، إن المنظمة تساهم في بعض الأنشطة الزراعية، وخاصة في مجال حصاد المياه، كما تسعى إلى زيادة الإنتاج واستدامة التنمية، مشيرا إلى أهيمة تحسين قيمة المنتجات كالصمغ العربي، وضرورة إنشاء مراكز تدريب لنقل التكنولوجيا.
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