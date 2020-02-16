العراق: القبض على 7 من عناصر "داعش" في الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة وفقا لموقع روسيا اليوم



وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على

ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الأمني للعجلات، ألقت القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".