مشاريع الميليشيات
أضاف: «رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن».
يشار إلى أنه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال والده، شدد رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، على أن «اغتيال الرئيس الحريري كان منعطفاً تاريخياً في حياة لبنان، وبعد 15 عاماً لبنان اليوم أمام منعطف جديد».
حادث الاغتيال
وقال الحريري: إن «غالبية اللبنانيين تسأل أمام الأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية أين رفيق الحريري»، مشيراً: «وأنا أيضاً منذ 15 سنة وأنا أسأل أينك يا رفيق الحريري». يذكر أنه في 14 فبراير 2005، اغتيل في وسط بيروت رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، أحد أبرز الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: ستبقى رؤية الحريري لتحقيق استقرار لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.