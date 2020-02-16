ملاحقة مقاتل أمريكي في الشباب الصومالية

أسقطت طائرات مجهولة الهوية منشورات في إقليم باي في جنوب غربي الصومال تحتوي على نداء للحصول على معلومات تؤدي إلى أسر مواطن أمريكي يُقال: إنه يقاتل إلى جانب حركة الشباب في الصومال. تحتوي المنشورات التي عثر عليها سكان في منطقة دينسور وتم نشرها لاحقا على الإنترنت على صورة جهاد سيروان مصطفى وهو أمريكي يعمل مع جماعة الشباب.

وفقا للنداء، سيتم منح من لديهم معلومات تؤدي إلى القبض على مصطفى 5 ملايين دولار وحتى نقل آمن إلى خارج البلاد. لم يتضح على الفور من الذي ألقى المنشورات لكن الولايات المتحدة صعدت عملياتها ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة بالتنسيق مع القوات الصومالية.

انفجار مفخخة

على صعيد آخر، انفجرت سيارة، صباح أمس، في مديرية دركينلي في العاصمة الصومالية مقديشو، بينما أشارت مصادر إلى أن الانفجار ناجم عن مواد متفجرة ألصقت بالسيارة ولم تتضح بعد هوية صاحب السيارة المستهدفة، وما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر. يعتبر إلصاق المتفجرات بالسيارات إحدى المشاكل الأمنية التي تشهدها مقديشو بين الحين والآخر.