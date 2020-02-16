مرسوم أميري بتعديل وزاري في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بتعديل وزاري محدود، وفق الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على "تويتر".

ونص المرسوم على تعيين براك الشيتان، وزيراً للمالية، ومحمد بوشهري، وزيراً للكهرباء والماء.

وبحسب المرسوم، شمل التعديل وزيرة المالية وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حيث أصبحت وزيرة للشؤون الاجتماعية، وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وخالد الفاضل وزيراً للنفط بعد أن كان وزيراً للنفط والكهرباء والماء.

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