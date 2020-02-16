عملية طعن جديدة داخل كنيسة في موسكو

طعن شخص بسكين اثنين من رعايا كنيسة القديس نيكولاس وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، وذكر مصدر في وزارة الداخلية الروسية أن "رجلاً من منطقة ليبيتسك يبلغ من العمر 26 عامًا، هاجم أبناء الرعية بسكين بالقرب من المذبح داخل كنيسة القديس نيكولاس بموسكو ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة".

وأضاف المصدر "تم إلقاء القبض على المهاجم وما زال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب ودوافع الهجوم".

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