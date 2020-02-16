إجراءات الصين بدأت في كبح "كورونا"

قال مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، إن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث التوالي علماً أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين بلغت 1,665 شخصاً، اليوم الأحد، بعد إعلان وفاة 142 مصاباً.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "على الصين أن تعزز القيادة الموحدة للجهود من أجل السيطرة على الوباء".

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وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوماً قبل إعادة طرحها للاستخدام مجدداً.

وشددت الصين إجراءاتها في مقاطعة هوبى الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وأقالت أكثر من ستة مسؤولين سياسيين بسبب إخفاقهم في السيطرة على المرض، وذلك وفقاً لإشعار نشرته لجنة الانضباط والتفتيش التابعة للحزب الشيوعي في المقاطعة اليوم الأحد.

وتم إقالتهم بسبب مجموعة من المخالفات المتعلقة بتعاملهم مع تفشي الفيروس، بما في ذلك الفشل في تطويق الإصابات المشتبه بها، وتقليل عدد الحالات التي يتم الابلاغ عنها عن العدد الحقيقي، وإعداد تقارير زائفة عن عملهم، وعدم أخذ أعمال الوقاية من الأوبئة على محمل الجد، وتنفيذ "أعمال ظاهرية" "عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية وعدم التواجد بمواقع العدوى المحتملة.