"التحالف" يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة طاقم "التورنيدو"

حمل تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة ضابطي "التورنيدو".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله "إن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة "التورنيدو" بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأوضح العقيد المالكي:"أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قاما باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية ميليشيات الحوثي الإرهابية".

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