هجوم صاروخي قرب السفارة الأميركية في بغداد

سقطت عدة صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حسبما أفاد مصدر عسكري أميركي، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم أدّى إلى وقوع أضرار أو إصابات.
وسمعت أصوات دوي عدة انفجارات في العاصمة العراقية قرابة الساعة الثالثة والنصف بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (12:30 ت غ) تبعها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة.
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ودوّت أصوات صفارات الانذار في أنحاء مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصّنة، وفقاً للمصدر الأميركي ولدبلوماسي يقيم في منطقة قريبة.
وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية في العراق إلى 19 هجوماً صاروخياً منذ نهاية اكتوبر الماضي.
ولم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأميركية اليوم الأحد.
والخميس سقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح.
وهذا الهجوم هو الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر، ما تسبّب بمقتل متعاقد مدني أميركي وبتصعيد بين واشنطن وطهران.
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