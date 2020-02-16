روحاني: نواجه عقوبات غير مسبوقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 فبراير 2020 10:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أقر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، بأن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة.

وفي لهجة مختلفة عن خطابات أدلى بها مراراً قادة عسكريون في الحرس الثوري، أكد روحاني أن إيران عاجزة عن التهرب من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

وقال روحاني: “الحظر المفروض على إيران منقطع النظير على مستوى العالم”.

كما أضاف: “يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار (5+1) عندما تعود أميركا إلى الاتفاق النووي وترفع الحظر عن إيران.

إسقاط الأوكرانية “خطأ عجيب”

من جهة أخرى، أقر الرئيس الإيراني أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان خطأ عجيباً، وأن التأخر بإعلانه أضر بالبلاد.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر الماضي، اعترف روحاني بوقوع قتلى، إلا أنه اعتبر أن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها.

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بومبيو: مستمرون بالضغط

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد أكد في وقت مبكر من الأحد، أن بلاده مستمرة في حملة الضغوط القصوى اقتصادياً ودبلوماسياً على إيران، كما شدد على تمسك الإدارة الأميركية بمنع إيران من التسلح.

وأضاف أن بلاده لن تتخلى عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري، من أجل دفع هذا النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه.

كما أكد سعي بلاده لتجديد القيود المفروضة على تسلح إيران في مجلس الأمن، قبل انتهائها في أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير الأميركي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم قدرة إيران على شراء وبيع الأسلحة، لأن هذا الأمر يساعد النظام الإيراني على الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، وإحداث المزيد من العنف وإطالة أمد الصراع والمعاناة.

يذكر أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة كان قد تصاعد منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران و6 من القوى العالمية وأعادت واشنطن فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني، حيث ترغب إدارة ترمب بإبرام اتفاق جديد يزيد القيود على برنامج إيران النووي وينهي برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها منذ عقود في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

وتأزمت العلاقات الأميركية الإيرانية بشكل كبير بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية أوائل يناير الماضي في العراق.