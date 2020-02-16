كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان.. تظاهر أولياء الأمور مع علق أبنائهم في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا حوالي مائة شخص الحكومة الباكستانية إلى "إعادة أطفالنا" من مقاطعة هوبى الصينية المغلقة في مظاهرة اليوم الأحد في كراتشي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

واستبعدت الحكومة الباكستانية حتى الآن إجلاء أكثر من 1000 طالب باكستاني في المقاطعة، موطن مدينة ووهان، في وسط تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة بالولاية ظفر ميرزا ​​على موقع تويتر يوم الجمعة الماضي، أنه ووزراء آخرون سيعقدون اجتماعًا للآباء والأمهات في إسلام أباد يوم الأربعاء ماضي وأن حكومته تعمل مع السلطات الصينية لضمان رعاية الطلاب.

ولكن العديد من الطلاب وعائلاتهم عبروا عن إحباطهم المتزايد مع تزايد عدد القتلى في الصين، مما يشير إلى بلدان أخرى، بما في ذلك الهند وبنجلاديش المجاورتان، لإجلاء مواطنيها.

وقالت إحدى المتظاهرات، التي رفضت ذكر اسمها، لوسائل الإعلام أثناء اقتحامها الدموع، من أجل الله، نطلب من ممثلي الحكومة الرجاء إعادة أطفالنا، يرجى الاستماع إلى شكوى الأم"،

كما هتف المتظاهرون "أعيدوا أطفالنا" ورفعوا لافتات تحمل نفس الرسالة.

Advertisements

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نظمت عشرات العائلات في لاهور مظاهرة مماثلة خارج القنصلية الصينية.

ولم يرد متحدث باسم ميرزا ​​على الفور على طلب رويترز لمزيد من التعليقات.

وقال على موقع تويتر، إن ستة طلاب باكستانيين في الصين أكدوا أنهم أصيبوا بالفيروس بالكامل وأن واحدًا ما زال يتلقى العلاج.

ومع ذلك، قال طلاب على اتصال مع رويترز من الصين خلال الأيام الماضية، إنهم يريدون المغادرة.

وأوضح مير حسن، الطالب الذي توفي والده بسبب مرض في القلب هذا الشهر بينما كان عالقًا في ووهان، إن المسؤولين الباكستانيين أبلغوه أنه لن يتم إجلاؤهم رغم رغبته في العودة إلى ديارته مع والدته الحزينة.

وقال ساحل حسن، طالب دكتوراه في ووهان، إنه يجد صعوبة في الحصول على مدفوعات منحة دراسية، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الطعام والمياه المعبأة في زجاجات من خدمة إيصال الأغذية في جامعتهم أثناء احتجازهم.