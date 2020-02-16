كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي يزور حاليًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي دار في مدينة أبو ظبي، مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

كما أعرب الطرفان عن "ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور"، مؤكدين على "حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها".

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كما تبادل بن زايد وآبي أحمد "وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويذكر أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قد استقبل يوم الجمعة الماضي، رئيس وزراء أثيوبيا، والوفد المرافق.

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح يوم الجمعة الماضي، على أن الشيخ محمد بن راشد رحب بضيفه رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدًا على قوة العلاقة الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، القائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأشاد حاكم دبي بجهود رئيس الوزراء الأثيوبي الرامية إلى تحقيق السلام في القارة السمراء، بالتنسيق مع نظرائه والقادة الأفارقة، والتفرغ لتحقيق التقدم والتنمية والازدهار لشعوب القارة، منوهًا بالعمل الجاد، الذي يقوم به من أجل دفع وتطوير مسيرة التنمية والتحديث في بلاده، وتوفير فرص العمل والحياة العصرية لشعبه، مبديا استعداد الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرة لأثيوبيا؛ لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها.