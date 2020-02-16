كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملياردير أمريكي يتوعد بهزمية ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، بهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعاً: "سنعيد بناء أمريكا معا".

وقال بلومبرج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سوف نهزم ترامب، ونعيد بناء الولايات المتحدة الأمريكية معا".

هذا ويسعى الملياردير الأمريكي، إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام الجاري؛ حيث يعد الملياردير الأمريكي من أبرز منافسي ترامب من الديمقراطيين، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز.

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وتدور حرب كلامية بين بلومبرج، وترامب، على "تويتر"، وفي استطلاع رأي لرويترز/ إبسوس، شارك فيه ناخبون مسجلون ونشر مطلع الشهر الجاري، جاء بلومبرج في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات شهر نوفمبر المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

وقالت المتحدثة باسم بلومبرغ، جولي وود، في تصريحات سابقة: "الرئيس ترامب يكذب، هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته".

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة: إنهم "يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار؛ ليصبح رئيساً للولايات المتحدة".