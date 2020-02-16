كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن موقها تجاه الأزمة الليبية أمام لجنة المتابعة الدولية بميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏‎أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، مساء اليوم الأحد، على ثبات موقف بلاده "الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية"، مثمناً "الجهود الألمانية عبر مسار برلين"، معتبرًا أنه "الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".

هذا وشدد قرقاش في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ بألمانيا، على أن "استمرار الحوار والتواصل بين الأطراف الليبية، والتي تشمل الحكومة ومجلس النواب والجيش الوطني وبرعاية الأمم المتحدة غاية في الأهمية؛ لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

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وأوضح أن "الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها؛ للتوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملًا أساسيًا لاستئناف مسار العملية السياسية"، مؤكدا على "ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة والإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة".

وعبر في مداخلته عن "قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية".

كما أكد الوزير الإماراتي على "دعم بلاده لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة؛ لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية"، معربا عن "الأمل في أن يخرج اجتماع لجنة المتابعة الدولية بخطوات إيجابية تخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق"، مشدداً على "أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر خطوات عملية وجادة تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي".