كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا".. آخر التطورات والأرقام الجديدة بشأن الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب فيروس "كورونا" الجديد في وفاة مئات الأشخاص في الصين، ويستمر الانتشار داخل وخارج حدود البلاد في الوقت، الذي كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بالفيروس.

*تطورات ومستجدات بشأن "كورونا":

-ووصلت حصيلة الوفيات في الصين إلى 1665 حالة، منها 143 وفاة اليوم الأحد، فيما وصل عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة، بحسب أحدث الأرقام التي أعلنتها بكين.

-وتم التأكد من إصابة 70 حالة جديدة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" مما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 355 حالة. والسفينة المملوكة لشركة كارنيفال محتجزة في ميناء يوكوهاماالياباني وعلى متنها 3700 من المسافرين والطاقم. وجرى نقل المصابينبالمرض إلى المستشفى في اليابان ولم يلق أحد من السفينة حتفه.وحوالي نصف الركاب من اليابان.

-تراجعت نسبة الحالات المؤكدة من المصابين، الذين هم في حالة حرجة إلى 21,6%، يوم أمس السبت، نزولًا من 32,4% في يوم 27 يناير الماضي، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الصينية.

-سجلت تايوان، اليوم الأحد، أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا، وبهذا أصبح عدد الإصابات المؤكدة في تايوان 20 حالة.

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وتعد هذه خامس حالة وفاة تُسجّل خارج الصين القارية، بعد تسجيل أربع حالات أخرى في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا.

-أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من الجنسية الصينية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات إلى 9 حالات، وتم شفاء 3 حالات منها، وقد أعلن عنها مسبقاً، في حين لا يزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

*العمل على إجراءات مكثفة:

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالإجراءات المكثفة، التي اتخذتها الصين وحثت حكومات أخرى على إطلاق جهودها الخاصة لمواجهة الفيروس.

وتابع غيبريسوس أمام قادة السياسة الخارجية والأمنية في مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم أمس السبت، "يجب أن نستغل الفرصة السانحة امامنا لتكثيف استعداداتنا، ووفرت الصين للعالم وقتًا، لا ندري مدته".

وتعد مدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا، منذ شهر ديسمبر الماضي؛ حيث كانت تاريخ بداية ظهرو أول حالة لهذا المرض الفتاك.