كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. انفجار سيارة في مدينة تل أبيض قرب الحدود التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الأحد، بانفجار سيارة ملغمة في مدينة تل أبيض السورية، قرب الحدود مع تركيا، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وكانت قوات مدعومة من تركيا، قد أخرجت في شهر أكتوبر الماضي، وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض، وشهدت هذه المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا قد قتلوا أم أصيبوا فقط من جراء الانفجار، وفي المقابل، تحدثت حصيلة محلية غير مؤكدة عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

Advertisements

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل منذ 35 عامًا ضد الدولة التركية.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية أن السيارة انفجرت قرب مطعم خليل الكايد وسط تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي.

ويأتي هذا الهجوم في الرقة، بينما تواجه تركيا واقعًا صعبًا في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في ظل تقدم القوات السورية المدعومة من الجيش السوري، على حساب جماعات متشددة مدعومة من أنقرة.