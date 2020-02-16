كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. الجيش يعلن مقتل 18 عنصراً من جماعة "الحوثيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، مقتل 18 عنصراً من جماعة "الحوثيين" الإرهبية الإنقلابية، خلال مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر عسكري يمني: "نفذت مجموعة من الحوثيين هجوماً، حاولت خلاله التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب بمديرية الغيل جنوب غربي الجوف"، مضيفاً: "صد الجيش اليمني الهجوم، وأوقع أكثر من 18 قتيلاً من الحوثيين وجرحى آخرين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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كما لفت إلى "شن طيران التحالف العربي غارات دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن سلاح وآليات قتالية في جبهات الغيل والمحزمات وجرشب، أدت إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن "القوات شنت بإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف هجوماً على مواقع للحوثيين في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي في مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة"، مؤكداً على أن "الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم".

وذكر العجابي أن "التحالف استهدف بغارات جوية تعزيزات للحوثيين قادمة من مديرية الظاهر بجنوب غربي صعدة، أدت إلى تدمير عربتين ومقتل من كان عليهما".