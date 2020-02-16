كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوستاريكا تصادر خمسة أطنان من الكوكايين متجهة إلى هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين في كوستاريكا، أن الشرطة صادرت أكثر من 5 أطنان من الكوكايين كانت متجهة إلى ميناء روتردام الهولندي في أكبر مخدرات في البلاد.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، عثرت السلطات يوم السبت على الكوكايين في ميناء ليمون في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا مخبأ داخل حاوية شحن من نباتات المظلات المزخرفة المتجهة إلى هولندا.

واكتشفت شرطة مكافحة المخدرات، المخدرات في 202 كيس صغير، وقالت، إن الكوكايين أنتج في أمريكا الجنوبية، رغم أنها لم يتدد أين.

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وقال وزير الأمن في كوستاريكا، مايكل سوتو، في ساعة متأخرة يوم السبت، إن قيمة العقار تقدر بنحو 126 مليون يورو (136 مليون دولار) في هولندا.

وأضاف "سوتو"، في بيان: "أنها مصادرة تاريخية. أنها ضربة للهياكل الإجرامية الإقليمية".

وقالت السلطات، إن رجلا من كوستاريكا كان يقود الشحنة من شمال البلاد الى ميناء ليمون.