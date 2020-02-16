كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني ينفي "أنباء استقالته".. ويكشف "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم الأحد، أنه يستبعد استقالته من منصبه، ووعد بإستئناف ولايته، رغم إقراره بأنه عرض الاستقالة مرتين منذ انتخابه، داعيًا قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الجمعة القادم، الناخبين في إيران إلى المشاركة في الاقتراع.

ومؤخرا، انتشرت شائعات في إيران بأن روحاني، الذي تنتهي ولايته الثانية في العام المقبل، يعتزم الاستقالة، إلا أن مكتبه نفى ذلك.

هذا وتعرضت حكومة الرئيس روحاني إلى انتقادات شديدة، بسبب حالة الاقتصاد الذي يعاني من جراء العقوبات الأمريكية، وكذلك لعجزه عن الوفاء بوعوده الانتخابية.

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وقال روحاني: "ليس من المنطقي أن أستقيل، لقد قطعنا وعودًا للناس، وسنواصل الوفاء بهذه الوعود، رغم الوضع الاقتصادي والضغوط من الأعداء".

وأضاف: "فكرة الاستقالة لم تخطر في بالي مطلقًا"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

إلا أنه أقر بأنه عرض استقالته مرتين في الماضي، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي رفضها.

وقال روحاني: "في الأشهر الأولى بعد انتخابي، أبلغت المرشد الأعلى إذا كنت تعتقد لأي سبب أن شخصا آخر أو حكومة أخرى يمكن أن تخدم البلاد بشكل أفضل، فأنا مستعد للاستقالة"، واستدرك قائلا: "إلا أنه المرشد رفض ذلك بشدة".