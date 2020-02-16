كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روحاني": سنتفاوض فقط مع واشنطن إذا عادت إلى الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن طهران ستجلس فقط مع واشنطن إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأن تلغي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقال "روحاني" للصحفيين في طهران، اليوم الاحد: "لن تتفاوض إيران أبدًا تحت الضغط ... لن نستسلم أبدًا للضغوط الأمريكية ولن نتفاوض من موقف ضعيف. أقصى ضغط لأمريكا على إيران محكوم عليه بالفشل"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وزعم "روحاني" أن الاقتصاد الإيراني لا يزال مزدهرًا في مواجهة سياسة "الضغط الأقصى" الأمريكية تجاه طهران.

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كما ادعى "روحاني" على أن "تأمين السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة والخليج أمر مستحيل بدون مساعدة إيران".

يأتي هذا البيان، بعد أن أوضح "روحاني"، في أواخر الشهر الماضي، أن طهران لن تتطلع أبدًا إلى الحصول على سلاح نووي، مع أو بدون الاتفاق النووي الإيراني، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

في 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووية الإيراني لعام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد طهران.