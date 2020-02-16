معلومات عن أول امرأة ترشح لوزارة العدل التونسية

وبعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عنها، أعلن الفخفاخ عن أسماء وزراء الحكومة بما فيهم وزراء النهضة، لكنه لم يكشف كيف يتم التصرف في الحقائب الممنوحة إلى الحركة، وشملت قائمة الوزراء المقترحين ثريا الجريبي وهي أول امرأة في تاريخ تونس يتم ترشيحها لكي تتولى حقيبة وزارة العدل.

-ونستعرض فيما يلي أهم المعلومات عن ثريا الجريبي المرشحة لوزارة العدل في حكومة تونس الجديدة:

1) ثريا الجريبي ولدت في عام 1960 في تونس.

2) درست في كلية الحقوق بتونس وحصلت على الإجازة وشهادة التأهيل لممارسة المحاماة في عام 1985.

3) حصلت على مرحلة الشهادة الثالثة في الحقوق لكن فضلت الإلتحاق بالسلك القضائي.

4) تدرجت ثريا الجريبي في المناصب القضائية حيث شغلت في البداية منصب قاضية بالمحاكم الإبتدائية بالمنستير وتونس وسوسة ثم تولت منصب رئيسة دائرة بمحكمتي الاستئناف بسوسة وتونس ثم قاضية بمحكمة التعقيب بتونس قبل أن تترأس المحكمة الإبتدائية بتونس حيث يعتبر هذا آخر منصب لها.

5) درست ثريا الجريبي في المعهد الأعلى للقضاء أين قامت بإدارة قسم التكوين.

كما شملت الحكومة التونسية الجدية المشكلة برئاسة الفخفاخ 29 وزيرًا وكاتبين للدولة، وكانت حركة النهضة لها النصيب الأكبر حيث تمثل الكتلة الأكبر في البرلمان حيث حصلت على 6 حقائب وزارية، وحصل التيار الديموقراطي على 3 حقائب وزارية، وحصل كلًا من حزب تحيا تونس، وحزب حركة شعب، وكتلة الإصلاح الوطني بالتساوي على وزارتين، كما حصل حزب نداء تونس على وزارة واحدة، وآلت بقية الوزرات إلى شخصيات مستقلة.

كما أسندت وزارة الدفاع إلى عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة وسيشغل قيس سعيد المستشار القانوني للرئيس، وسيشغل منصب وزير الداخلية المدير السابق لديوان وزارة الصحة هشام المشيشي، في حين آلت حقيبة وزارة الخاجية إلى السفير التونسي بالكويت نور الدين الري.

