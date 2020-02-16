كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النظام السوري يعلن سيطرته على غرب مدينة حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النظام السوري، مساء اليوم الأحد، أنه سيطر وبشكل كامل على كل من القرى والبلدات غرب مدينة حلب، حسبما نقبت وسائل إعلام سورية.

هذا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن "قوات النظام والمسلحين الموالين لها، سيطرت بشكل كامل على بلدات حريتان وعندان وكفر حمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي والهوتة وقيلون، وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون في ريف حلب الغربي، وذلك بعد انسحاب فصائل مسلحة منها".

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كما كشف المرصد السوري عن دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين، يتكون من 70 آلية عسكرية مختلفة بينها مدفعية ودبابات، في حين تمركزت آليات تركية في بلدة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون، وذلك مع تقدم قوات النظام في تلك المنطقة.

وكان المرصد، قد لفت في وقت سابق، إلى أماكن تمركز القوات التركية في منطقة خفص التصعيد؛ حيث بلغت أعداد النقاط التركية 33 واحدة، تتضمن صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق.

بالإضافة إلى نقاط مستحدثة تشمل: عندان والراشدين ومعرحطاط و3 نقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة.