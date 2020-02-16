كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: هدفنا أن نتصدر دول العالم في مجال دعم المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم الأحد، إن الإمارات قطعت مشافة كبيرة جداً في مضمار دعم المرأة والحرص على منحها الفرصة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات.

وصرح آل مكتوم، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2020: "نعتز بما حققناه من إنجازات في ملف دعم المرأة ولكننا نتطلع إلى المزيد وهدفنا أن نتصدر دول العالم في هذا المجال، وثقتنا في قدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصاف الأولى في كل القطاعات كبيرة"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأضاف: "نحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل، وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائما على قدر المأمول لها من مستويات التميز، وإن المرأة الإماراتية اليوم تتشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ولدينا نماذج ملهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها بما نوفره لها من فرص، والنجاحات التي حققتها المرأة في دولتنا تجعلنا حريصون على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة في دعم المرأة مع كل دولة تتوسم في دورها قيمة مضافة حقيقية تساند طموحاتها لمستقبل أفضل".

وأعربت رئيسة مؤسسة دبي للمرأة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بانعقاد منتدى المرأة العالمي في دبي للمرة الثانية، وقالت: "العالم اجتمع اليوم في الإمارات لمناقشة سبل النهوض بدور المرأة، واستمعنا إلى أفكار مبدعة، وتجارب ملهمة عديدة قدمتها نخبة من رائدات الأعمال والنماذج النسائية، التي تعزز ثقة المجتمع الدولي فيما يمكن أن تقدمه المرأة من إنجازات في مختلف ميادين العمل والعطاء".

كما أوضحت أن هذا التجمع العالمي الكبير كان فرصة لتقديم لمحة عما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، وما وصلت إليه دولة الإمارات من مستويات متقدمة في وضع مشاركة المرأة كركيزة من ركائز التنمية.