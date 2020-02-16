أمير الكويت يصدر مرسومًا أميريًا بتعديل وزاري جديد

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، مساء اليوم الأحد، مرسومًا أميريًا بتعديل وزاري يشمل 4 حقائب وزارية على رأسها وزارة النفط، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وبحسب المرسوم الأميري، يعين الدكتور خالد محمد علي الفاضل وزيرًا للنفط، ويعين براك علي براك الشيتان وزيرًا للمالية.

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كما أعلن المرسوم الذي صدر مساء اليوم بالكويت، تعيين محمد حجي بوشهري وزيرًا للكهرباء والماء في "تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي".

وكان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي السابق خالد الفاضل، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، بدء عمليات الضخ التجريبية لإمدادات النفط في حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة مع السعودية.

ولفت الفاضل في تصريحات أعقبت حفل للوزارة اليوم، إلى أنه من المتوقع عودة إنتاج حقل الوفرة إلى المستوى السابق البالغ 140 ألف برميل يوميًا قبل نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 250 ألف برميل في حقل الخفجي، وفقاً لصحيفة "الوسط" الكويتية.