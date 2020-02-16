مريم الزعيمي تسلط الضوء على موضوع تعرضها للتحرش

أكدت الفنانة مريم الزعيمي، مجددا، تعرضها للتحرش في الميدان الفني، مسلطة الضوء من جديد على ظاهرة تعانيها ممثلات كثيرات غيرها.
وحلت الزعيمي، أخيرا، ضيفة على برنامج “المواجهة” على قناة “مي دي 1 تيفي “، وأشارت إلى تعرضها للتحرش في واقعة وحيدة، رافضة كشف اسم المتحرش.
وقالت زعمي إنها واجهت الشخص المتحرش بها آنذاك، ولم تواكبه في ما أراد منها، وقد أدرك ذلك، لتعود علاقتهما عادية دون أي مشكل فيما بعد.
وأيدت الممثلة ذاتها فكرة فضح المتحرشين، مشددة على أن الظاهرة سائدة في كل الميدان، وليس في المجال الفني فقط.
وسبق لممثلات أخريات أن اشتكين من تحرش المخرجين، والمنتجين بهن مقابل منحهن فرصا في أعمال يشرفون عليها.
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