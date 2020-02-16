شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيتان» وزيرًا للمالية.. تعديل وزاري محدود في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

صدر مرسوم أميري في الكويت اليوم، بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن المرسوم يقضي بتعيين براك علي براك الشيتان وزيرا لوزارة المالية وتعيين محمد حجي بوشهري وزيرا لوزارة الكهرباء والماء. كما تضمن أيضا تعديلا في الحقائب الوزارية لكل من الدكتور خالد محمد علي الفاضل ليصبح وزيرا للنفط ومريم عقيل هاشم العقيل لتصبح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

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