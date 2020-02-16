شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: الفلسطينيون لم يُهزموا والعرب لن يتخلوا عنهم والان نبدء بالتفاصيل
ورفض أبو الغيط، في كلمته خلال جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية عُقدت اليوم 16 الجاري ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ التي وزعها مكتبه بالقاهرة، ما يُثار حول اختفاء القضية الفلسطينية، محذرًا من أن بديل حل الدولتين معروفٌ، وهو حل الدولة الواحدة التي تضم شعبين، عِلماً بأن الشعب الفلسطيني سوف يكون أكثر عدداً في المستقبل القريب، ومن ثمَّ فإن هذه الدولة لن تكون ديمقراطية، إذ لن يرضى الإسرائيليون بمعاملة الفلسطينيين كمواطنين مساوين لهم، وهو ما يعني أنها ستكون دولة مؤسَّسة على نظامِ الفصل العنصري الذي عفا عليه الزمن، وهي نتيجة لا يمكن أن يقبل بها أحد، وينبغي التنبه لتفادي مثل هذا السيناريو عبر العمل بسرعة على إنقاذ حل الدولتين.
وقال: إن البعض روج إلى أن صدور الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ "صفقة القرن" لن يُقابل برفضٍ عربي، ثم فوجئوا باجتماع لمجلس الجامعة العربية بعد ثلاثة أيام، وصدور قرار قوي يرفض الخطة الأمريكية بإجماع عربي كامل.
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