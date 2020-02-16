أول قرار من مصر بشأن الطلاب الصينيين في الجامعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أجرى السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، مساء الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى المصري.



وأكد السفير الصيني، خلال الاتصال، تقدير الصين حكومة وشعبًا على وقوف مصر بجانب بكين خلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها حاليًا، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد السفير الصيني أيضًا، خلال اتصاله بوزير التعليم العالى على تقديم جميع الخدمات والدعم للطلاب المصريين الدارسين بالصين حاليًا، وأن السلطات الصينية تنسق بشكل كامل مع السفارة المصرية فى بكين بهذا الشأن، وأكد تقديم كل أشكال الدعم المطلوبة التى يحتاجها الطلاب والباحثون المصريون المتواجدون بالصين.

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أكد وزير التعليم العالى، خلال محادثته الهاتفية مع السفير الصيني، اعتزاز مصر حكومة وشعبا بعلاقات الصداقة المصرية الصينية، وأثرها الإيجابى على دعم التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وأن مصر مستمرة فى تقديم الدعم الكامل للصين حتى تتجاوز الظروف الحالية.

كما أكد وزير التعليم العالى حرص وزارة التعليم العالى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات على تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للطلاب الصينيين الدارسين حاليا بالجامعات المصريين أسوة بزملائهم المصريين.

كما طمأن وزير التعليم العالى السفير الصيني بشأن الطلاب الصينيين الدارسين فى الجامعات المصرية والموجودين فى الصين حاليًا عند عودتهم إلى مصر لاستئناف الدراسة بها بعد استقرار الأوضاع فى الصين، وأنه سيتم تعديل الجداول الدراسية لهم، بما يراعى الظروف الاستثنائية التى يمرون بها حاليًا، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات المطلوبة لهؤلاء الطلاب أسوة بزملائهم المصريين.