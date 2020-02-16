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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «الخارجية الجزائرية» تجدد موقفها من الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
جدّد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، التأكيد على موقف بلاده حول ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر الحل السياسي.
وأكد بوقادوم، في مداخلته خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية؛ لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا - قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي، وذلك حسبما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان الأحد.
ووجه الوزير الجزائري نداء للمجتمع الدولي من أجل دعم الجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة التي تضرب بقوة هذا البلد الجار، والتي تتعدى آثارها حدوده.
وجدّد بوقادوم التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لدعم الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية، مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بمجهودات ألمانيا والنتائج التي توصلت إليها، خاصة عبر مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد الشهر الماضي.
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