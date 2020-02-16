شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 40 أمريكيا بـ«كورونا» على متن السفينة المحتجزة قرب سواحل اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 أفادت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل مساء اليوم، نقلا عن مصادر رسمية، بأن 40 أمريكيا ممن كانوا على متن السفينة السياحية قبالة سواحل اليابان أصيبوا بفيروس كورونا.





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