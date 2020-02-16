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انفجار في قاعدة جوية بالأهواز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقعت انفجارات أمس الأول في القاعدة الجوية الخامسة في العميدية، جنوب مدينة الأهواز الإيرانية، المطلة على الخليج العربي.

ونقل موقع الكتروني إيراني عن قائد إسناد الدفاعات الجنوبية في منطقة جنوب غربي إيران قوله إن الانفجارات ناجمة عن انفجار ذخائر قديمة منتهية الصلاحية.

ونفى المسؤول العسكري الإيراني وجود أي خطر على المواطنين، كما نقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن أصوات الانفجارات وصلت إلى بلدات مجاورة، وأكد الشهود أن الهزات استمرت لمدة 20 ثانية أعقبت الانفجارات، وقد تسببت بتشقق جدران المنازل.