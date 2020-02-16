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رئيس كوريا الشمالية يخالف التكهنات ويعود للظهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سول

بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع، ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمس أثناء زيارته لضريح يضم رفات أبيه وجده في بيونج يانج، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية.

وأثار عدم ظهور الزعيم الكوري الشمالي تكهنات في كوريا الجنوبية بأنه يحاول الانزواء بسبب المخاوف من احتمال إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد الذي ينتشر فى أنحاء آسيا وغيرها من المناطق.

وقام كيم بهذه الزيارة للضريح في اليوم الذي يصادف عيد الميلاد الـ78 لوالده كيم جونج إيل.