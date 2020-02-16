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التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة طياري التورنيدو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

حمل التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة ضابطي «التورنيدو».

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف تحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

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وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من ضابطين قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وكان التحالف العربي أعلن عن سقوط إحدى طائراته في منطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف اليمنية.

وقال العقيد المالكي «سقطت طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، مساء الجمعة، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني».