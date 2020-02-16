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الحوثيون قتلوا واختطفوا 152 يمنيا في شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتدت حدة المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، والميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران في محاور عدة بجبهة الجوف، للأسبوع الرابع على التوالي والتي تكبدت فيه الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

وأكد قائد اللواء 127 مشاة العميد الركن عبدالله الضاوي أن المعارك شهدت سقوط مئات القتلى والجرحى بنيران الجيش الوطني خلال الأيام الماضية وإسناد مقاتلات التحالف العربي، وأضاف: «قوات الجيش الوطني ترابط في مواقعها بجبال الساقية والمقاطع في الجبهات المحاذية لجبال يام شمال شرق صنعاء»، مشيرا إلى أن مقاتلات للتحالف العربي شاركت بفاعلية خلال المعارك واستهدف الميليشيات وتعزيزاتها وكبدتها خسائر كبيرة.

ولقي 8 من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون أمس، فيما استشهد جندي من القوات الحكومية وأصيب 3 في مواجهات عنيفة بمحافظة تعز، وأكد مصدر عسكري أن مواجهات شرسة خاضتها القوات الحكومية في صد هجوم للميليشيات الحوثية، على مواقع استراتيجية تتمركز فيها وحدات تابعة القوات الحكومية نحو جبال الصلة والمشماح.

في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مقتل 70 مدنيا برصاص وألغام الميليشيات الحوثية خلال الشهر الماضي، وأوضحت الشبكة التي تضم 13 منظمة محلية ودولية، في بيان لها، إن من بين القتلى 19 مدنيا سقطوا بألغام الحوثيين.

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وأضافت أن 82 مدنيا خطفوا من قِبل عناصر الميليشيات، بينهم 4 نساء، مشيرة إلى أن الميليشيات أخفت قسرا 24 مدنيا، كما سجلت الشبكة 152 انتهاكا، طالت الممتلكات العامة والخاصة، من بينها الاقتحامات ونهب الممتلكات وتفجير وإحراق المنازل وقصف المساجد.

وفي مارب أعلن مسؤول أمني يمني أمس، ضبط أكثر من 768 كجم من الحشيش المخدر بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد خلال ينايرالماضي، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

يذكر أن قضايا المخدرات المسجلة لدى النيابة الجزائية المتخصصة في مأرب خلال العام الماضي بلغت 64 قضية، يتهم فيها 157 شخصا، بينهم 51 متهما ما زالوا فارين من وجه العدالة، كما بلغت كمية الحشيش المضبوطة فيها 4705 كجم.

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ضحايا وثقتهم الشبكة اليمنية خلال شهر: