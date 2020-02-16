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رئيس الصين أخفى عن العالم تفشي مرض كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

أظهر خطاب داخلي نشرته صحيفة «بيبولز ديلي» التابعة للحزب الشيوعي أن الرئيس الصيني، شي جين بينج كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة وحث على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه.

وفي خطاب ألقاه في الرابع من فبراير، قال شي إنه «أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في السابع من يناير الماضي، خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي (اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب).

وعلى الرغم من أوامر شي، كان رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي والتي كانت مركز التفشي، بطيئا، لاسيما إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة في 18 يناير، الماضي في محاولة لدخول موسوعة جينيس العالمية.

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وتعرض أكثر من ستة مسؤولين سياسيين في مقاطعة هوبى الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، للإقالة بسبب إخفاقهم في السيطرة على المرض، وذلك وفقا لإشعار نشرته لجنة الانضباط والتفتيش التابعة للحزب الشيوعي في المقاطعة أمس.

ومن بين المسؤولين الذين تعرضوا للإقالة نائب رئيس منطقة هونجشان في ووهان ونائب رئيس مدينة تشيتشون بالقرب من هوانجقانج- واحدة من أكثر المدن تضررا في المقاطعة.

وفي منطقة يونشي، فقد رئيس وأمين المجموعة القيادية للحزب في الهيئة الاستشارية التشريعية وكذلك نائب الأمين ونائب رئيس المجموعة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي الوطني وظائفهم.

وتمت إقالتهم بسبب مجموعة من المخالفات المتعلقة بتعاملهم مع تفشي الفيروس، بما في ذلك الفشل في تطويق الإصابات المشتبه بها، وتقليل عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها عن العدد الحقيقي، وإعداد تقارير زائفة عن عملهم، وعدم أخذ أعمال الوقاية من الأوبئة على محمل الجد، وتنفيذ «أعمال ظاهرية» «عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية وعدم التواجد بمواقع العدوى المحتملة.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين أمس، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين بلغ 1665 شخصا بعد وفاة 142 شخصا في اليوم السابق، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 68 ألفا و500 حالة.